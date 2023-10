Emsland Minister will schnell Schlickproblem an der Ems lösen Von dpa | 04.10.2023, 16:47 Uhr | Update vor 41 Min. Christian Meyer Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) will schnell das Problem der Verschlickung an der Emsmündung lösen. Nach erfolgreichen Versuchen, das Problem durch eine flexible Tidesteuerung am Emssperrwerk zu lösen, müsse es nun schnell zu einem Planfeststellungsverfahren kommen, sagte der Politiker am Mittwoch bei einem Besuch bei der Meyer Werft in Papenburg. „Das soll jetzt schnell gehen, wir wollen Ende des Jahres Entscheidungen dazu treffen, damit wir Anfang nächsten Jahres dann das Antragsverfahren und Genehmigungsverfahren in Gang setzen können“, sagte Meyer.