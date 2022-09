Stephan Weil Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Landtag Minister Weil pocht auf Aussetzung der Schuldenbremse Von dpa | 22.09.2022, 11:18 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat angesichts der Energiekrise erneut für ein Aussetzen der Schuldenbremse geworben. „Wenn wir jetzt nicht auf eine Notlage zulaufen, wann denn dann?“, fragte der SPD-Politiker am Donnerstag im Landtag in Hannover. Die Schuldenbremse kann in Notsituationen ausgesetzt werden, was 2020 und 2021 schon wegen der Corona-Pandemie geschehen ist. Deutschland stehe jetzt am Anfang einer harten Bewährungsprobe, sagte Weil, sowohl für Privathaushalte als auch für die Wirtschaft und die soziale Infrastruktur wie den öffentlichen Nahverkehr: „All das steht vor richtig schwierigen Zeiten.“