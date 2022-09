Stephan Weil Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Nutzfahrzeuge Minister Weil: Brauchen wettbewerbsfähige Energiepreise Von dpa | 20.09.2022, 12:47 Uhr

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil hat zum Start der Nutzfahrzeug- und Logistikmesse IAA Transportation die Dringlichkeit rascher Energiekosten-Senkungen betont, um Wirtschaft und Verbraucher zu entlasten. „Wir müssen zu wettbewerbsfähigen Preisen für Energie kommen - sonst geraten wir in Probleme, die wir uns nicht leisten sollten“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei der Eröffnung der Ausstellung in Hannover.