Minister übergibt Förderbescheid für Geothermie-Projekt Von dpa | 02.05.2023, 18:58 Uhr

Zwei Tiefengeothermie-Projekte sind in Niedersachsen in konkreter Planung - für das in Munster (Landkreis Heidekreis) gibt es inzwischen einen Förderbescheid. Den 7,1 Millionen hohen Bescheid übergab Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne) am Dienstag in Hannover an den Geschäftsführer der Stadtwerke Munster, Jan Niemann. Das teilte das Ministerium am Dienstag mit. In Niedersachsen soll auch in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) ein Geothermie-Projekt umgesetzt werden.