Andreas Philippi Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild Krankenhäuser Minister: System gewinnorientierter Kliniken in Hintergrund Von dpa | 04.02.2023, 08:43 Uhr

Die Krankenhausreform wurde in der vergangenen Legislaturperiode angeschoben, die neue Landesregierung aus SPD und Grüne will das Thema weiter voranbringen. Was für Ideen hat Niedersachsens neuer Gesundheitsminister?