Rikscha-Fahrt mit Minister Philippi Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Soziales Minister startet Sommertour als Rikscha-Fahrer Von dpa | 02.08.2023, 11:25 Uhr | Update vor 1 Std.

Zum Auftakt seiner Sommertour hat Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi (SPD) das Projekt Senioren-Rikscha in Celle besucht. Ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter ermöglichen älteren Menschen Ausfahrten. Damit soll allen, die nicht mehr selbst Fahrrad fahren können, die Gelegenheit gegeben werden, „den Wind in den Haaren zu spüren“, hieß es vom örtlichen Seniorenstützpunkt. Philippi schwang sich am Mittwoch selbst als Rischka-Fahrer in den Sattel.