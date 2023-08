Opferhilfe Minister sagt Opfern häuslicher Gewalt Unterstützung zu Von dpa | 29.08.2023, 14:03 Uhr | Update vor 14 Min. Pressekonferenz «Konzertierte Aktion Pflege Niedersachsen» Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down

Wer in Niedersachsen Opfer von häuslicher Gewalt wird, soll ohne eigenes Zutun ein Unterstützungsangebot bekommen. Darauf hat Sozialminister Andreas Philippi (SPD) anlässlich eines Besuchs einer Beratungs- und Interventionsstelle der AWO in Hannover am Dienstag hingewiesen. „Niedersachsen verfügt als einziges Bundesland über ein verbindliches System, um möglichst alle Opfer häuslicher Gewalt direkt proaktiv zu erreichen“, betonte Philippi. In jedem Einzugsbereich einer Polizeiinspektion gebe es eine solche Beratungsstelle. „Diese geht von sich aus auf die Opfer von häuslichen Gewalttaten zu und bietet Unterstützung“, so der Minister.