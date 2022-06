ARCHIV - Ilka (l) und Jennifer sitzen mit Hund Fietje auf einem Holzsteg und blicken auf das Wasser. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich Tourismus Minister rechnet trotz Inflation mit mehr Urlaubern Von dpa | 04.06.2022, 08:49 Uhr

In den Urlaubsorten an der Nordsee und im Harz könnte es nach zwei Jahren Pandemie in diesem Sommer wieder voller werden, sagt Niedersachsens Wirtschaftsminister. Eine Entwicklung allerdings könnte die Erholung bremsen.