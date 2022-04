ARCHIV - Olaf Lies (SPD), Minister für Wirtschaft in Niedersachsen, spricht. Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg Umwelt Minister Lies weist Vorwürfe zu Klimaschutzmängeln zurück Von dpa | 29.04.2022, 17:09 Uhr

Umweltminister Olaf Lies hat den Vorwurf der Deutschen Umwelthilfe zurückgewiesen, dass Niedersachsen zu wenig für den Klimaschutz tut. „Die 350 Millionen Euro für Sofortmaßnahmen für mehr Klimaschutz allein im letzten Jahr sind ein Beleg für unsere enormen Anstrengungen“, sagte der SPD-Politiker in einer Mitteilung am Freitag in Hannover.