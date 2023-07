Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Forschung Minister Lies fordert Vorreiterrolle bei KI-Forschung Von dpa | 20.07.2023, 13:04 Uhr | Update vor 9 Min.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hat für mehr Engagement und Offenheit bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft geworben. Deutschland sei an einem Scheideweg. „Ich glaube, nur, wenn wir offen auf diese Technologie eingehen und diese in die Unternehmen bringen, haben wir eine echte Zukunftsperspektive“, sagte Lies bei einem Besuch in der Osnabrücker Standort des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz(DFKI) am Donnerstag. Es sei wichtig, dass Deutschland bei diesen Themen eine Vorreiterrolle einnehme.