Bildung Minister: Höhere Unterrichtsversorgung im neuen Schuljahr Von dpa | 29.06.2022, 14:45 Uhr

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) rechnet mit einer höheren Unterrichtsversorgung an niedersächsischen Schulen im kommenden Schuljahr. Das sagte Tonne am Mittwoch im Landtag in Hannover. In diesem Schuljahr erreichte die Unterrichtsversorgung den niedrigsten Wert seit 19 Jahren.