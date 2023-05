Corona-Impfung Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Minister hält Meldeportal für Impfschäden für überflüssig Von dpa | 10.05.2023, 18:47 Uhr

Das Gesundheitsministerium in Hannover hält ein von der AfD ins Leben gerufenes Meldeportal für Impfschäden für wenig sinnvoll. „Menschen, die durch eine Schutzimpfung eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, benötigen zunächst einmal ganz klar die ärztliche Expertise. Niemandem ist mit der Eingabe seiner gesundheitlichen Daten in ein sogenanntes Meldeportal geholfen“, sagte Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) am Mittwoch.