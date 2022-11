Naturmonument Grünes Band Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Archivbild up-down up-down Naturschutz Minister: Grünes Band an Ex-Grenze soll Weltnaturerbe werden Von dpa | 25.11.2022, 14:36 Uhr

Die Umweltminister von Bund und Ländern unterstützen den Vorstoß für eine Bewerbung, das Grüne Band an der früheren innerdeutschen Grenze zum Unesco-Weltnaturerbe zu erklären. „Das ist ein Meilenstein“, sagte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Freitag nach Beratungen der Umweltministerkonferenz in Goslar.