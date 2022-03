Bernd Althusmann FOTO: Moritz Frankenberg Wirtschaft Minister: Große wirtschaftliche Gefahren durch Ukraine-Krieg Von dpa | 23.03.2022, 10:34 Uhr | Update vor 7 Min.

Wegen des Krieges in der Ukraine sieht Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann große Gefahren für die Wirtschaft im Bundesland. „Wenn wir das ganze Thema bis ins nächste Jahr hinein diskutieren, überholt uns die Realität und Tausende Betriebe in Niedersachsen und Deutschland werden vor die Wand fahren. Das müssen wir verhindern“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Landtag. Er warnte vor einer möglicherweise zweistelligen Inflation und einer Zunahme der Insolvenzen.