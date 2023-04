Cyberkriminalität Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Internetkriminalität Minister: Cyber-Angriff auf schleswig-holstein.de abgewehrt Von dpa | 12.04.2023, 17:57 Uhr

Die Landesregierung und ihr IT-Dienstleister Dataport haben den jüngsten Cyber-Angriff auf das Landesportal laut Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) nach Tagen intensiver Arbeit erfolgreich abgewehrt. Dataport habe in enger Zusammenarbeit mit dem Land seit der am 6. April entdeckten Attacke seine Gegenmaßnahmen fortlaufend optimiert, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Deshalb hätten die letzten einzelnen Angriffswellen drei Tage später zu keinen wesentlichen Einschränkungen des Portals geführt.