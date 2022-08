Regionalbahn FOTO: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsministerium Minister beraten über Energiekosten für Verkehrsverbünde Von dpa | 25.08.2022, 14:04 Uhr

Über die drastisch gestiegenen Energiekosten für die Verkehrsverbünde beraten am Freitag die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder in einer Videokonferenz. Die Energiekrise habe dazu geführt, dass die Unternehmen in den vergangenen Monaten enorme Kostensteigerungen hinnehmen mussten, sagte ein Sprecher der amtierenden Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz, der Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne).