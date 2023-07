Minenjagdboot «Bad Bevensen» läuft zum NATO-Einsatz aus Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Nato-Einsatz Minenjagdboot „Bad Bevensen“ von Kiel gestartet Von dpa | 11.07.2023, 12:27 Uhr

Das Minenjagdboot „Bad Bevensen“ hat am Dienstagvormittag den Kieler Hafen verlassen, um an einem Nato-Einsatz teilzunehmen. Das gut 54 Meter lange Boot wird in den kommenden Monaten einem der ständigen Minenabwehrverbände des Militärbündnisses angehören, wie die Marine mitteilte. Boot und Besatzung seien gleichzeitig Bestandteil einer maritimen Task Force für den Bereich von Nord- und Ostsee.