Hagermarsch Millionenschaden nach Brand auf Bauernhof Von dpa | 07.08.2022, 13:47 Uhr

Beim Feuer auf einem Bauernhof in Hagermarsch im Landkreis Aurich ist ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Der Brand sei am Sonntagmorgen in einer Lagerhalle ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Dort befanden sich landwirtschaftliche Maschinen, eine Werkstatt und Tierfutter. Alles wurde vom Feuer zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf mehrere Biogasbehälter, die neben der Halle standen, verhindern. Zunächst war unklar, wie der Brand entstand.