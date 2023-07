Förderung für Wattenmeer-Zentrum Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Naturschutz Millionenförderung für geplantes Wattenmeer-Zentrum Von dpa | 27.07.2023, 07:12 Uhr | Update vor 15 Min.

Mit einer Förderung in Höhe von zehn Millionen Euro durch das Bundesumweltministerium soll der seit Jahren geplante Bau des Trilateralen Weltnaturerbe Wattenmeer-Partnerschaftszentrums in Wilhelmshaven sichergestellt werden. Das teilten das Bundesumweltministerium und das niedersächsische Umweltministerium in Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In dem Verwaltungsgebäude, das laut Plan auf einem ehemaligen Luftschutzbunker errichtet wird, soll unter anderem das in der Stadt ansässige Wattenmeer-Sekretariat von den Niederlanden, Deutschland und Dänemark einziehen. Die Kosten für den Bau liegen laut Schätzungen insgesamt bei 25 Millionen Euro.