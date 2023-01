Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Wettervorhersage Milder und stürmischer Tag erwartet Von dpa | 30.01.2023, 08:22 Uhr

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich am Montag auf einen stürmischen Tag einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden im Binnenland zunächst Windböen der Stärke sieben bis stürmische Böen der Stärke acht erwartet, ab dem Vormittag dann auch Sturmböen. An der Nordsee rechnen die Meteorologen sogar mit schweren Sturmböen mit Windstärke zehn. Vereinzelt kann es auch gewittern und insbesondere im Bergland glatt werden.