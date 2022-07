Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Kreises Steinfurt erhielt am Freitagmittag vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) die Nachricht, dass zwei niedersächsische Unternehmen das Futter geliefert haben.

Ein Bestandteil des Futters ist Mais aus Serbien, der mit Aflatoxin B1 belastet ist, einem krebserregenden Schimmelpilz-Gift, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses kann bei hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit entstehen.

Nach Sichtung der Unterlagen nahmen die Veterinäre des Kreises Kontakt zu den Höfen auf und sperrten betroffene Futter-Partien. Diese gehen zurück an den Lieferanten, wo sie zentral kontrolliert werden. Die Milch der Kühe, die belastetes Futter zu sich genommen haben, wurde beprobt.

Dr. Christoph Brundiers, Leiter des Kreis-Veterinäramtes, rechnet mit ersten Ergebnissen Anfang nächster Woche. Hinsichtlich einer möglichen Gefährdung der Verbraucher verweist Dr. Brundiers auf die Risikoeinschätzung des Niedersächsischen Verbraucherministeriums (hier waren in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche dieser Fälle aufgetaucht): „Angesichts der geringen Menge des Pilz-Giftes, das im Futter nachgewiesen werden konnte, bewegen wir uns hier im Bereich des vorbeugenden Verbraucherschutzes und nicht in dem der Verbrauchergefährdung“, so der Kreis-Veterinär.