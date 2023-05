Nur moderat stiegen die Mieten in Kommunen, wo das Wohnen bisher schon teuer war. Archivfoto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Osnabrück weiter hochpreisig Mieten in Niedersachsen: Wo wohnen besonders teuer ist – und wo günstig Von dpa | 02.05.2023, 10:48 Uhr

Mieter in Niedersachsen haben im Jahr 2022 erneut tief in die Tasche greifen müssen. Vor allem in ländlichen Regionen sind die Preise zuletzt deutlich gestiegen – anders als in Osnabrück.