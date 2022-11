Christian Meyer Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archiv up-down up-down Umweltkonferenz Meyer will bei Konferenz über Tempo 30 in Städten reden Von dpa | 23.11.2022, 15:11 Uhr

Bei der Umweltministerkonferenz will sich Niedersachsens Ressortchef Christian Meyer (Grüne) mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern über die Möglichkeit für Tempo 30 in Städten und Gemeinden beraten. „Nach dem die letzte Umweltministerkonferenz sich bereits für ein Tempolimit auf Autobahnen ausgesprochen hat, diskutieren wir jetzt mehr Möglichkeiten für Tempo 30 in Städten und Gemeinden“, sagte Meyer auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.