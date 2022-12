Neues Kreuzfahrtschiff "Arvia" wird in Bremerhaven erwartet Foto: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Schiffbau Meyer-Werft übergibt Kreuzfahrtschiff „Arvia“ an Reederei Von dpa | 15.12.2022, 16:39 Uhr

Die Papenburger Meyer-Werft hat das neue Kreuzfahrtschiff „Arvia“ am Donnerstag in Bremerhaven an die Reederei P&O Cruises übergeben. Die „Arvia“ kann rund 5200 Passagiere aufnehmen und ist baugleich mit der 2020 ausgelieferten „Iona“, wie das Unternehmen mitteilte. Nach Angaben der Werft wird die „Arvia“ mit flüssigem Erdgas (LNG) betrieben.