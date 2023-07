Niedersachsens Umweltminister Meyer Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Umweltminister Meyer: Schiffshavarien „enorme Gefahr“ für Meeres-Ökosysteme Von dpa | 26.07.2023, 17:40 Uhr

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer hat sich angesichts des brennenden Frachters vor der niederländischen Insel Ameland besorgt gezeigt. „Aus den Erfahrungen mit bisherigen Schiffshavarien wird deutlich, welch enorme Gefahr für Meeres-Ökosysteme von einem solchen Unfall ausgehen kann“, sagte der Grünen-Politiker einer Mitteilung zufolge am Mittwoch. Bei einer Havarie könnten sich Stoffe von Schiffen in kürzester Zeit verbreiten und etwa das Wattenmeer schädigen. Meyer sagte, er sei froh, dass etwa als Lehre aus dem Unglück des Holzfrachters „Pallas“ 1998 mit dem Bund das Havariekommando in Cuxhaven aufgebaut worden sei.