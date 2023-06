Metallindustrie Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild up-down up-down Unternehmen Metallindustrie klagt über Fachkräftemangel Von dpa | 05.06.2023, 12:32 Uhr

Die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie klagt über zu viel Bürokratie und zu wenig Fachkräfte, berichtet aber über wieder besser laufende Geschäfte. Nach den Einbrüchen durch die Corona-Pandemie und den Überfall Russlands auf die Ukraine bewerten fast neun von zehn Betrieben die Geschäftslage wieder als gut oder befriedigend, heißt es in der am Montag vorgelegten Frühjahrs-Konjunkturumfrage der Arbeitgeberverbände Nordmetall, AGV Nord sowie der Arbeitgeberverbände in Oldenburg, Bremen und Ostfriesland. Knapp die Hälfte der norddeutschen Metall- und Elektrobetriebe sei mit Aufträgen über die nächsten sechs Monate hinaus ausgelastet, ein knappes Viertel für das nächste halbe Jahr.