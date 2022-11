IG Metall Warnstreik Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Lohnsteigerung Metaller in Niedersachsen übernehmen Südwest-Tarifabschluss Von dpa | 25.11.2022, 15:40 Uhr

Nach mehreren anderen Regionen hat auch Niedersachsens Metall- und Elektroindustrie den Tarifabschluss aus dem Südwesten in den zentralen Punkten übernommen. Damit erhalten die Beschäftigten der Branche in den kommenden beiden Jahren deutlich mehr Lohn. Die IG Metall und der Verband Niedersachsen-Metall einigten sich bei ihren abschließenden Verhandlungen in Hannover auf einen neuen Tarifvertrag bis Ende September 2024, wie am Freitagnachmittag aus Kreisen der Gesprächspartner verlautete.