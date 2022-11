Warnstreik IG Metall Foto: Henning Kaiser/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Metaller in neuer Warnstreik-Woche: Große Demo in Salzgitter Von dpa | 14.11.2022, 11:49 Uhr

Der festgefahrene Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie dürfte in dieser Woche wieder zu zahlreichen Demonstrationen und Arbeitsniederlegungen führen. Unter anderem kündigte die IG Metall für Dienstag eine Kundgebung mit einigen tausend Teilnehmern in Salzgitter an. Dort soll auch der Bezirkschef der Gewerkschaft in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, zu den Beschäftigten sprechen. Weitere Aktionen am selben Tag sind in Aerzen bei Hameln und in Northeim geplant.