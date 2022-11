Warnstreik Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Tarife Metaller-Demos gehen weiter: „Letzte Mahnung“ an Arbeitgeber Von dpa | 16.11.2022, 12:51 Uhr

Vor der möglicherweise entscheidenden fünften Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Metall- und Elektrobranche haben die Beschäftigten ihre Demonstrationen und Warnstreiks fortgesetzt. Am Mittwoch nahmen laut IG Metall knapp 7000 Menschen an Kundgebungen in Hannover und Osnabrück teil. Der Bezirkschef der Gewerkschaft für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, richtete sich in der Landeshauptstadt an die Arbeitgeber: Die Aktionen in dieser Woche seien als eine „letzte Mahnung“ zu verstehen. Im Fall weiterer Verzögerungen könne es zu „flächendeckenden 24-Stunden-Warnstreiks“ und zu einer Urabstimmung über einen regulären, großen Streik kommen.