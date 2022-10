VW-Werk Foto: Swen Pförtner/dpa pool/dpa up-down up-down Gewerkschaften Metall- und Elektroindustrie geht in dritte Tarifrunde Von dpa | 21.10.2022, 11:19 Uhr

Die Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt geht in der kommenden Woche in eine dritte Runde der Tarifgespräche. Für beide Tarifgebiete stünden am kommenden Freitag Gespräche in Hannover und Magdeburg an, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall am Freitag. Die zweite Verhandlungsrunde sei ergebnislos verstrichen. „Die letzte Chance der Einigung findet am Tag des Auslaufens der Friedenspflicht statt“, erklärte der Sprecher. Ab dem 29. Oktober sind mit dem Ende der Friedenspflicht demnach Warnstreiks möglich.