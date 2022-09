IG Metall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Lohnverhandlungen Metall-Tarifrunde beginnt: Inflationsfolgen sind Streitthema Von dpa | 12.09.2022, 01:18 Uhr

Unter dem Eindruck der rasanten Teuerung starten am Montag (15.00 Uhr) die Tarifgespräche für die deutsche Metall- und Elektrobranche. Arbeitnehmer und Arbeitgeber kommen zum bundesweiten Auftakt in Hannover zusammen, zunächst wird hier für den Bezirk Niedersachsen/Sachsen-Anhalt verhandelt. Vor Beginn der Beratungen wollen Vertreter der IG Metall und des Verbands Niedersachsen-Metall am frühen Nachmittag noch einmal ihre Erwartungen an die Tarifrunde erläutern. Es zeichnet sich ein zähes Ringen um die Höhe der Löhne in der Schlüsselindustrie ab. Die Region ist diesmal die erste in Deutschland, in der die Tarifpartner konkret miteinander sprechen.