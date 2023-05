Protestaktion Greenpeace Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Hannover Meta Janssen-Kucz: Greenpeace-Protest friedlich und legitim Von dpa | 03.05.2023, 10:35 Uhr

Niedersachsens Vizepräsidentin des Landtags Meta Janssen-Kucz hat Verständnis für den Greenpeace-Protest am Landtag in Hannover. „Wir haben keine Bannmeile, und gerade solche Aktionen sind auch notwendig, um den Fokus darauf zu legen, was vor der Insel Borkum im Gange ist, was dort in Sachen Klimaschutz und Umweltschutz einfach notwendig ist. Und das heißt: Stopp der Erdgasförderung. Wir haben so wenig Nutzen davon“, sagte die Grünen-Politikerin, die ihren Wahlkreis in Leer/Borkum hat, am Mittwoch. Die Gasförderung werde nicht gebraucht und zerstöre „wirklich alles, was wir dort vor Ort haben“. Janssen-Kucz betonte, die Aktivisten seien nicht ins Landtagsgebäude eingedrungen. „Von daher ist das für mich eine friedliche, legitime Protestform“, sagte sie.