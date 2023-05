Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Messerstiche auf 17-Jährigen: Mann festgenommen Von dpa | 31.05.2023, 17:54 Uhr

Nach Messerstichen auf einen 17-Jährigen ermittelt die Polizei in Wilhelmshaven gegen einen 21 Jahre alten Mann wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Mann wurde festgenommen und sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge kam es am frühen Dienstagmorgen zu der Tat, als der 17-Jährige mit zwei Begleitern zu Fuß auf dem Rückweg von einer Geburtstagsfeier war.