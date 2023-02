Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Festnahme Messerangriff nach Streit um Jacke: Verdächtiger in U-Haft Von dpa | 20.02.2023, 12:41 Uhr

Nach einem Messerangriff auf einen Mann in Hannover sitzen zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die 27 und 28 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, einem 30-Jährigen mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ersten Erkenntnissen nach, sei zwischen den Männern ein Streit im Rotlichtviertel Steintor an einer Garderobe um eine Jacke eskaliert.