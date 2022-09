Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Hildesheim Messerangriff auf Bruder: Plädoyers und Urteil erwartet Von dpa | 20.09.2022, 01:49 Uhr

Es ist fast 15 Jahre her - jetzt steht das Urteil bevor: Im Dezember 2007 soll eine damals 21-Jährige in Schellerten im Landkreis Hildesheim versucht haben, ihren Bruder mit einem Messer heimtückisch zu töten. Die heute 35 Jahre alte Frau hatte den Messerstich in den Rücken ihres damals 19 Jahre alten Bruders zum Prozessbeginn am Landgericht Hildesheim zugegeben, aber über ihre Anwältin erklärt, sie habe ihn nicht töten wollen. Der Staatsanwalt betonte, der Angriff sei potenziell lebensbedrohlich gewesen. Am Dienstag (9.00 Uhr) sollen die Plädoyers gehalten werden, voraussichtlich fällt auch das Urteil im Prozess wegen versuchten Mordes.