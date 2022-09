Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verden Messerangriff auf 26-Jährige: Opfer wieder bei Bewusstsein Von dpa | 09.09.2022, 15:59 Uhr

Nach einem Messerangriff in einem Verdener Verbrauchermarkt ist das lebensgefährlich verletzte Opfer wieder bei Bewusstsein. Die 26-jährige Frau sei aber noch nicht vernehmungsfähig, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der 40 Jahre alte Angreifer sei in Untersuchungshaft. Das Motiv des Mannes sei unklar, der 40-Jährige wolle sich nicht äußern.