Pinneberg Messer-Angriff vor Bar: Verdächtiger festgenommen Von dpa | 11.03.2022, 14:32 Uhr

Im Zusammenhang mit einer Körperverletzung vor einer Bar in Pinneberg hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen sei am Donnerstag in Bremen vollstreckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Zeitgleich gab es den Angaben zufolge bei weiteren Beschuldigten in Hamburg und Pinneberg Durchsuchungen. Dabei seien zahlreiche Beweise sichergestellt worden. Nähere Angaben machte die Polizei wegen noch laufender Ermittlungen nicht.