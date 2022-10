Wahlkampfveranstaltung der CDU Niedersachsen Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild up-down up-down CDU Merz wirft Bundeskanzler Scholz Führungsschwäche vor Von dpa | 05.10.2022, 13:49 Uhr

Vor der Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Führungsschwäche vorgeworfen. Merz sagte am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung im Landkreis Diepholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hätten sich über Wochen öffentlich gestritten. „Meine Damen und Herren, das ist nicht nur ein Problem von diesen beiden, das ist ein Problem des Bundeskanzlers“, sagte Merz. „So kann man eine Regierung nicht führen.“ Der CDU-Vorsitzende sagte, als Bundeskanzler hätte er das nicht zugelassen.