Parteien Merz warnt vor Stimmen für AfD bei Landtagswahl Von dpa | 04.10.2022, 22:01 Uhr

CDU-Parteichef Friedrich Merz hat die Bedeutung der Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag für die Bundespolitik hervorgehoben. Besonders in der Energie- und Einwanderungspolitik komme es darauf an, dass ein Machtwechsel in Hannover stattfinde, sagte Merz am Dienstagabend. Er warnte bei einer Veranstaltung auf Burg Seevetal im Landkreis Harburg besonders davor, AfD zu wählen: „Ich will nicht, dass Themen wie Einwanderung, Integration und Asyl in die falschen Hände geraten.“