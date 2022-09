CDU-Vorsitzender Friedrich Merz Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Merz kritisiert Stilllegung von Kernkraftwerk Emsland Von dpa | 06.09.2022, 07:24 Uhr

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat die geplante Stilllegung des AKW Emsland kritisiert. „Die Grünen in der Ampel in Berlin sind ganz offensichtlich von den Grünen in Niedersachsen unter Druck gesetzt worden, das Kernkraftwerk Emsland gegen alle Vernunft abzuschalten“, sagte Merz der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Der Scholz-Regierung scheinen grüne Befindlichkeiten wichtiger zu sein als das Risiko eines Stromausfalls. Für solch ein Roulette-Spiel mit unserer Energieversorgung habe ich absolut kein Verständnis.“