07.10.2022, 18:55 Uhr
Energie Merz kritisiert Ampel für Kurs bei Kernkraft deutlich

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Politik der Ampel-Regierung bei der Kernkraft erneut deutlich kritisiert. „Was geht in den Köpfen dieser Bundesregierung vor, die sichere Versorgung für zehn Millionen Haushalte mit drei Kernkraftwerken in diesem Lande ernsthaft in Frage zu stellen?“, sagte Merz am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei in Hannover. „Drumherum in Europa schütteln alle nur den Kopf über diese verrückten Deutschen, die jetzt ernsthaft in diesem Augenblick drei Kernkraftwerke stilllegen wollen?“ Am Sonntag ist Landtagswahl in Niedersachsen.