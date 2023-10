Merz bekräftigte, dass es in Deutschland keinen Platz geben dürfe für antisemitische Ausschreitungen. Jüdinnen und Juden seien in Deutschland in Angst. Nach dem Besuch eines jüdischen Gymnasiums am Vortag rief Merz seinen Zuhörerinnen und Zuhörern zu: „Geht auf solche Schulen zu, geht auf diese jüdischen Gemeinden zu, sprecht mit den jungen Menschen und sagt ihnen, dass wir alles tun, damit sie in diesem Land leben können.“