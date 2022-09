Friedrich Merz Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Energiepolitik Merz an Scholz: Stoppen Sie dieses Narrenschiff Von dpa | 09.09.2022, 16:01 Uhr

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Energiepolitik der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP scharf attackiert und Kanzler Olaf Scholz (SPD) zur sofortigen Kurskorrektur aufgefordert. „Stoppen Sie dieses rot-grün-gelbe Narrenschiff auf diesem Kurs auf dem Sie sind. Und korrigieren Sie diesen Kurs so schnell wie möglich“, damit Deutschland nicht in eine ernsthafte Wirtschaftskrise komme, sagte Merz am Freitag unter dem Jubel der 1001 Delegierten auf dem CDU-Parteitag in Hannover. Besonders scharf attackierte Merz Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).