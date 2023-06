Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Unfälle Menschliches Versagen als Ursache: Absturz von Flugschülerin Von dpa | 14.06.2023, 13:32 Uhr

Ein Fehler beim Landeanflug soll zu dem Unfall der Flugschülerin mit ihrem Sportflugzeug in Lüneburg geführt haben. „Das war menschliches Versagen, sie war zu langsam“, sagte Richard Meier, Vorsitzender des Luftsportvereins Lüneburg, am Mittwoch. Die 34-Jährige war am Montag schwer verletzt worden. Sie sei zu hoch hereingeflogen und wollte auf seinen Rat per Funk durchstarten, habe aber nicht die Geschwindigkeit erhöht, so Meier. Ein technischer Fehler könne ausgeschlossen werden. Deshalb ermittle auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig nicht.