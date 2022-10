Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfall Mensch stirbt bei Unfall an einer Baustelle auf der A1 Von dpa | 20.10.2022, 08:07 Uhr

Ein Mensch ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 ums Leben gekommen. Wie die Polizei am frühen Donnerstag mitteilte, fuhr ein Lkw bei Oyten (Landkreis Verden) in eine kleine Baustelle auf der rechten Fahrbahn und stieß dabei mit zwei Arbeitsfahrzeugen zusammen. Wer die verstorbene Person ist, war zunächst noch unklar. Auch Angaben zu möglichen weiteren Verletzten und dem Sachschaden konnte die Polizei am frühen Donnerstag noch nicht machen. Nach dem Unfall vom späten Mittwochabend wurde die A1 in Richtung Hamburg vollständig gesperrt.