Unfall Mensch in Bremen von Taxi erfasst und tödlich verletzt Von dpa | 08.01.2023, 08:44 Uhr

Ein Mensch ist am Samstagabend von einem Taxi erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich als der Mensch eine Straße in Bremen überqueren wollte, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.