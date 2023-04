Ralf Meister Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Meister liebt Briefe als gemeinsame Form der Erinnerung Von dpa | 09.04.2023, 12:00 Uhr

Briefe sind für den Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, die schönsten Kommunikationsmedien. „Ich liebe, Briefe zu empfangen und sie zu schreiben“, sagte er laut Redemanuskript in seiner Predigt am Ostersonntag in der Marktkirche Hannover. Briefe seien die lebendigste und geheimnisvollste Form, Gedanken und Gefühle auszudrücken und zu speichern. „Sie sind nicht nur Text, sie geben der Kommunikation ein persönliches Gesicht“, so der Landesbischof. In der Folge las er aus einem „uralten Brief“, einem Text aus dem Neuen Testament, der dem Apostel Paulus zugeschrieben wird.