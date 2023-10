Verkehr Mehrstündige Vollsperrung der A7 bei Hildesheim nach Unfall Von dpa | 13.10.2023, 07:19 Uhr | Update vor 51 Min. Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Lastwagen ist am späten Donnerstagabend auf der Autobahn 7 bei Hildesheim auf regennasser Straße hangabwärts ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug habe die Außenschutzplanke durchbrochen und sei gegen die dahinter stehende Lärmschutzwand geprallt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Bei dem Unfall ausgetretene Betriebsstoffe und aufwendige Bergungsarbeiten sorgten für eine Vollsperrung bis in die frühen Morgenstunden. Der 33-jährige Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt.