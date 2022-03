Kernkraftwerk Unterweser FOTO: Hauke-Christian Dittrich Energieversorgung Mehrheit in Niedersachsen stellt Atomausstieg in Frage Von dpa | 30.03.2022, 19:51 Uhr | Update vor 14 Min.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind einer Umfrage zufolge 70 Prozent der Menschen in Niedersachsen dafür, den Atomausstieg zu überdenken. Das ist das Ergebnis des am Mittwoch veröffentlichten ersten „Niedersachsen Checks“, einer vom Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von 43 niedersächsischen Tageszeitungen durchgeführten repräsentativen Umfrage.