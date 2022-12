Lehrkraft Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Mehrheit der niedersächsischen Lehrkräfte ist weiblich Von dpa | 07.12.2022, 11:58 Uhr

Frauen machen einen Großteil der Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen aus. Von den insgesamt rund 78.000 Lehrkräften waren im vergangenen Schuljahr 73,4 Prozent weiblich, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Hannover mit. An den Grundschulen war der Frauenanteil mit mehr als 90 Prozent sogar noch deutlich höher, an den Gymnasien mit 61,7 Prozent dagegen niedriger.